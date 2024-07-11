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СССР-Россия

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Больше всего уклоняющихся в западных областях Украины

Больше всего уклоняющихся в западных областях Украины

За 2023 год и первую половину 2024 года во Львовской области было зарегистрировано 85,8 тысячи сообщений от ТЦК о розыске мужчин, уклоняющихся от службы.

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Комментарии
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Александр Попов
Так там самые хохляцкие хохлы.
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Уровень бандерлоховского непримиримого поцреотизьму прямо пропорционален удалённости от линии боесоприкосновения - чем дальше от ЛБС, тем патриотичнее поцреоты. Самые &quot;ярые непримиримые&quot;, как вдруг неожиданно выяснилось, живут в Канаде. Канадские бандерлохи готовы на любые жертвы усраинских бандерлохов, &quot;до последнего&quot; и даже в минус готовы уйти. Бандеролоховский поцреотизьм он, сцуко, такой...
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15 час.

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