ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Уровень бандерлоховского непримиримого поцреотизьму прямо пропорционален удалённости от линии боесоприкосновения - чем дальше от ЛБС, тем патриотичнее поцреоты. Самые "ярые непримиримые", как вдруг неожиданно выяснилось, живут в Канаде. Канадские бандерлохи готовы на любые жертвы усраинских бандерлохов, "до последнего" и даже в минус готовы уйти. Бандеролоховский поцреотизьм он, сцуко, такой...