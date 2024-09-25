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Царьград

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Ведущий немецкого телеканала нашёл "плюс" в катастрофической ситуации с мигрантами: Не только насилуют, но и кормят

Ведущий немецкого телеканала нашёл "плюс" в катастрофической ситуации с мигрантами: Не только насилуют, но и кормят

Запад со своими сомнительными ценностями падает всё ниже - и с местных "голубых экранов" открыто об этом говорят, находя позитив даже в по-настоящему ужасных ситуациях.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Если я хочу закупиться, то иду в магазинчик за углом и могу купить что-то поесть у маленького турка. Такого в моём квартале раньше не было.&quot; .... телеведущий видимо гомик-мазохист. Идя &quot;за угол&quot; за продуктами, может и получить бонус: Групповое изнасилование с массажем не только простаты но и почек и морды-лица.
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