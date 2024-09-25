Ведущий немецкого телеканала нашёл "плюс" в катастрофической ситуации с мигрантами: Не только насилуют, но и кормят

Дмитрий Гурин

"Если я хочу закупиться, то иду в магазинчик за углом и могу купить что-то поесть у маленького турка. Такого в моём квартале раньше не было." .... телеведущий видимо гомик-мазохист. Идя "за угол" за продуктами, может и получить бонус: Групповое изнасилование с массажем не только простаты но и почек и морды-лица.