В прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил прояснить ситуацию, произошедшую в его стране в январе 2022 года, когда республику охватили массовые беспорядки.
Русские солдаты спасли их от разъярённых мятежников, а они подложили им мину: Власти союзной страны запрещают символику армии РФ
Комментарии
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Александр Рожков
Дарагия таварыщчи! Сдается мне, что вы уже ни когда умнее не станете.
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12 час.
VO
Vitya Ostap
Я родился вырос в Казахстане, это моя родина, калбитов с рождения знаю, продажный народ, предатели
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11 час.
НП
Наталья Павлова
Вот глупец! "...Военный контингент ОДКБ охранял исключительно инфраструктурные объекты Казахстана, в том числе и склады с оружием, не вступая при этом в боевые столкновения непосредственно с самими мятежниками..." Ну да! А если бы склады с оружием не охранялись, интересно, в чьих бы руках оказалось бы оружие с НЕОХРАНЯЕМЫХ складов? А если бы не охранялись инфраструктурные объекты, Токарев уверен, что в стране остались бы в целости и сохранности транспорт, газопроводы, объекты связи, водопроводы и многое другое, ведь магазины там уже грабили?
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10 час.
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