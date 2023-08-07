Русские солдаты спасли их от разъярённых мятежников, а они подложили им мину: Власти союзной страны запрещают символику армии РФ

НП

Наталья Павлова

Вот глупец! "...Военный контингент ОДКБ охранял исключительно инфраструктурные объекты Казахстана, в том числе и склады с оружием, не вступая при этом в боевые столкновения непосредственно с самими мятежниками..." Ну да! А если бы склады с оружием не охранялись, интересно, в чьих бы руках оказалось бы оружие с НЕОХРАНЯЕМЫХ складов? А если бы не охранялись инфраструктурные объекты, Токарев уверен, что в стране остались бы в целости и сохранности транспорт, газопроводы, объекты связи, водопроводы и многое другое, ведь магазины там уже грабили?