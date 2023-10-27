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Мишустин всерьёз взялся за мигрантов, а мы знаем, что он всегда доводит начатое до конца

Мишустин всерьёз взялся за мигрантов, а мы знаем, что он всегда доводит начатое до конца

В последние дни мы видели чёткие шаги наших правоохранительных органов по борьбе с нелегалами и с теми мигрантами, которые, получив российские паспорта, не пожелали встать на воинский учёт.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Про &quot;мафию&quot; - это Вы через чур. Есть группировки, особенно в малых городах, это факт. Я помню как в 90-х таксисты &quot;бились&quot; в аэропорту &quot;Шереметьево&quot; с частниками за извоз. Но... нормализовалась ситуация когда пришли на рынок таксомоторных перевозок агрегаторы. У таксомоторных компаний есть два выхода: обанкротиться или работать с агрегатором. Так агрегатор полностью подгребает под себя рынок в городе и постепенно ужесточает условия работы. А дальше - борьба агрегаторов между собой. Год назад сервис «Яндекс Такси» занимал в столице 83,5% рынка всех услуг такси. Все остальные сервисы заказа, такие как InDriver, «Ситимобил», Maxim погоды не делают и заметного влияния на рынок не оказывают.
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2 д.
Alexandr Bursh
нужно писать о проблемах на кремлин.ру! И чем больше будет писем, тем скорее решится проблема, социального взрыва власти не нужно, тем более власть воистину увидит масштаб, возможно она просто не видит масштаб проблемы, раз нас всё устраивает....
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1 д.
Игорь Кузнецов
Как вариант - правильно, так и нужно делать. Особенно пенсионерам - &quot;дедушка старый, ему всё равно&quot;. Это не хохма, просто некоторые не хотят &quot;светиться&quot; - мало ли что...
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1 д.

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