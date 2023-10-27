Мишустин всерьёз взялся за мигрантов, а мы знаем, что он всегда доводит начатое до конца

Игорь Кузнецов

Про "мафию" - это Вы через чур. Есть группировки, особенно в малых городах, это факт. Я помню как в 90-х таксисты "бились" в аэропорту "Шереметьево" с частниками за извоз. Но... нормализовалась ситуация когда пришли на рынок таксомоторных перевозок агрегаторы. У таксомоторных компаний есть два выхода: обанкротиться или работать с агрегатором. Так агрегатор полностью подгребает под себя рынок в городе и постепенно ужесточает условия работы. А дальше - борьба агрегаторов между собой. Год назад сервис «Яндекс Такси» занимал в столице 83,5% рынка всех услуг такси. Все остальные сервисы заказа, такие как InDriver, «Ситимобил», Maxim погоды не делают и заметного влияния на рынок не оказывают.