Монтажные работы у электросетевой компании ускорились на 36%

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Волгоэлектросеть» из Нижнего Новгорода подвели итоги внедрения бережливых технологий на предприятии в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии