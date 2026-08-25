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Нижегородская правда

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Монтажные работы у электросетевой компании ускорились на 36%

Монтажные работы у электросетевой компании ускорились на 36%

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Волгоэлектросеть» из Нижнего Новгорода подвели итоги внедрения бережливых технологий на предприятии в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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