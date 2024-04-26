Вяжем необычный жилет-тунику

Меланжевая шелковая пряжа подчеркивает благородство и изящество этого стильного жилета, который за счет соединенной верхней части и высокой горловины вполне заменит тунику: РАЗМЕРЫ S (M) L (XL) ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ Меланжевая пряжа (100% шелка; 50 г/ 250 м) — 6 (6) 7 (7) мотков в серых тонах; прямые спицы №3; круговые спицы №2,5 длиной 40 см.