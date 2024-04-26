Вторая улица
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Вторая улица

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Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    а почему он вдруг старым стал ??? вполне себе современный ...Велостена в магазине
  • Ната
    Кроме первого платья, понравились все!!!Подборка необычны...
  • Игорь Петров
    Чтобы не съели...Крольчуга

Вяжем необычный жилет-тунику

Вяжем необычный жилет-тунику

Меланжевая шелковая пряжа подчеркивает благородство и изящество этого стильного жилета, который за счет соединенной верхней части и высокой горловины вполне заменит тунику: РАЗМЕРЫ S (M) L (XL) ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ Меланжевая пряжа (100% шелка; 50 г/ 250 м) — 6 (6) 7 (7) мотков в серых тонах; прямые спицы №3; круговые спицы №2,5 длиной 40 см.

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