Военное обозрение

3 512 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Александров
    Мосол Украины в США, ты баран и никому не интересно твоё мнение. По окончании спецоперации Украина будет в плачевном ...Посол Украины в С...
  • Алексей Викторович Копелиович
    А когда, наконец, трофейная техника встанет под окнами своих посольств в Москве?Трофейную военную...
  • Александр Лагуткин
    Там этих "чудес" полным полно. И все неплохо горят!«Первое появление...

Американский эксперт: Закупленные немецким концерном для Украины бельгийские танки Leopard 1A5BE являются «проблемными»

Американский эксперт: Закупленные немецким концерном для Украины бельгийские танки Leopard 1A5BE являются «проблемными»

Выкупленные немецким концерном Rheinmetall у Бельгии танки Leopard 1A5 для Украины являются "проблемными", об этом пишет американский военный эксперт Дэвид Экс в статье для Forbes.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх