Пролив Босфор закрыли для прохождения судов из-за тумана

Береговые службы Турции временно остановили судоходство через Босфорский пролив из-за тумана. Об этом 3 мая сообщило турецкое сообщает TGRT Haber со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры страны.
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