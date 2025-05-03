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Пролив Босфор закрыли для прохождения судов из-за тумана

Пролив Босфор закрыли для прохождения судов из-за тумана

Береговые службы Турции временно остановили судоходство через Босфорский пролив из-за тумана. Об этом 3 мая сообщило турецкое сообщает TGRT Haber со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры страны.

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