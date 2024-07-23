В Киеве ждут кукиш от Трампа после выборов

После победы на выборах Дональд Трамп откажется от поддержки Украины в пользу Израиля и Тайваня. Об этом в интервью покинувшей Украину журналистке Наталье Влащенко заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».