The member does not want to withdraw: Pashinyan told Putin that he was not going to leave the EAEU

Nikol Pashinyan said that Armenia is not going to leave the EAEU yet. The Armenian Prime Minister stated this at a meeting with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the SCO summit.
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