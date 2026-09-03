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ИА Регнум

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ВС России уничтожили логистический центр «Новой почты» и два сухогруза ВСУ

Российские военные нанесли удары по объектам в Одесской области, уничтожив логистический центр компании «Новая почта», объекты портовой инфраструктуры и два сухогруза, которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ) для военных поставок.

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