Афганцем можешь ты не быть, но в «Талибане"* быть обязан

Что изменится в Кабуле, Баграме и Мазари-Шарифе после бегства американцев и чем это обернётся для России На фото: военная операция против талибов*(террористической организация, чья деятельность на территории России запрещена) и боевиков ИГ*(террористической организация, чья деятельность на территории России запрещена) в афганской провинции Нангархар (Фото: Zuma/TASS) Материал комментируют: Александр Зимовский Геннадий Шорохов Советские войска продержались в Афганистане 10 лет (1979−1989 гг.