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Захарову удивила неосведомленность Израиля о героизации Бандеры на Украине

Захарову удивила неосведомленность Израиля о героизации Бандеры на Украине

Официальный спикер МИД России Мария Захарова напомнила Израилю о героизации нацизма на Украине.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поразилась показному незнанию израильских властей о происходящем на Украине.

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