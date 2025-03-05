Официальный спикер МИД России Мария Захарова напомнила Израилю о героизации нацизма на Украине.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поразилась показному незнанию израильских властей о происходящем на Украине.
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