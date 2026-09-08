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Аналитик заявила о структурном дисбалансе на рынке труда России

Аналитик заявила о структурном дисбалансе на рынке труда России

Глава комиссии по развитию женского предпринимательства московского отделения «Опоры России» Зулия Лоикова заявила, что российский рынок труда испытывает серьёзный структурный дисбаланс.

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