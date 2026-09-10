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Царьград

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Петр Акопов заявил о взрослении БРИКС на 18-м саммите

Петр Акопов заявил о взрослении БРИКС на 18-м саммите

Колумнист Петр Акопов назвал БРИКС «могильщиком Запада» на 18-м саммите в Нью-Дели. Объединение становится альтернативой западным структурам, сохраняя независимость без отказа от доллара.

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