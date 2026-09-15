Депутат Камнев: потерявшие кормильца пенсионеры должны получать две пенсии

КПРФ предлагает дать возможность получать одновременно две страховые пенсии — по старости и по случаю потери кормильца — тем, кто имеет на них право, но сегодня может рассчитывать только на одну из них.
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Хоть бы одну повысили У вас несбыточные мечты или депутату нужно показать что он за пенсионеров только неудачно