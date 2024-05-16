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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Опять за старое: новая студия сооснователя Rockstar взялась за AAA-экшен с открыты...

Опять за старое: новая студия сооснователя Rockstar взялась за AAA-экшен с открыты...

Опять за старое: новая студия сооснователя Rockstar взялась за AAA-экшен с открытым миромУчреждённая сооснователем Rockstar Games Дэном Хаузером (Dan Houser) студия Absurd Ventures прошлой осенью удивила анонсом комикса и аудиопостановки, но, судя по всему, занимается и более традиционным для игровой компании проектом.

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