Опять за старое: новая студия сооснователя Rockstar взялась за AAA-экшен с открыты...

Опять за старое: новая студия сооснователя Rockstar взялась за AAA-экшен с открытым миромУчреждённая сооснователем Rockstar Games Дэном Хаузером (Dan Houser) студия Absurd Ventures прошлой осенью удивила анонсом комикса и аудиопостановки, но, судя по всему, занимается и более традиционным для игровой компании проектом.
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