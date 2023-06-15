Закон и Порядок

135 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав
    А Ахеджакова не оборзела ли? 150-200 тыс. руб. Пусть на пенсию и живет, как многие пенсионеры России.  Многовато захо...Смольянинов проси...
  • Игорь Василевский
    А этого и добиваются. Именно - под убой.Казус Пригожина: ...
  • Игорь Максаков
    Вообще позор, чтобы лицо не потерять что делают с десятками тысяч людей. Думают только о себе.Казус Пригожина: ...

Паника из-за высоких потерь

Паника из-за высоких потерь

В рядах ВСУ нарастает паника из-за высоких потерь в ходе неудавшегося контрнаступления. В сеть просачивается всё больше обращений военнослужащих ВСУ, которые жалуются на высокие потери в своих подразделениях и ужасающую активность российских войск.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх