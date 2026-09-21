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На Кубани образована комиссия по рассмотрению кандидатур на должность мэра Краснодара

На Кубани образована комиссия по рассмотрению кандидатур на должность мэра Краснодара

Комиссия по предварительному рассмотрению кандидатур на должность главы Краснодара состоит из семи человек.

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