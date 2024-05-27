В чем главная причина успеха США? И почему сегодня ни одна страна не в состоянии свергнуть американскую гегемонию?

Кто такие американцы? Это 4 % мирового населения, но именно они создают 25% всех товаров и услуг на планете и это сопоставимо с тем, сколько выдают 3 миллиарда жителей Китая, Индии и России вместе взятые.
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