Четыре самолета с россиянами находились над Ираном в момент атаки Израиля

В ночь на 26 октября израильские военные запустили приблизительно 100 ракет в направлении Ирана. В это же время над этой территорией пролетали четыре пассажирских самолета, вылетевших из Российской Федерации.
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