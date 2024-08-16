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Царьград

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"Слишком глубоко попрятались": Объявлена награда за поимку "изображавших из себя нацистов" боевиков ВСУ

"Слишком глубоко попрятались": Объявлена награда за поимку "изображавших из себя нацистов" боевиков ВСУ

Боевики ВСУ решили изобразить нацистов и издевались над мужчиной из Курской области. Объявлена награда за их поимку, несмотря на то, что они "слишком глубоко попрятались".

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