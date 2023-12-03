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Судья не назначил пенальти в пользу «Барсы» после контакта Эрмосо и Феликса. Перес Бурруль считает решение верным: «Касание было после удара»

Судья не назначил пенальти в пользу «Барсы» после контакта Эрмосо и Феликса. Перес Бурруль считает решение верным: «Касание было после удара»

«Барселона» принимает «Атлетико» в 15-м туре Ла Лиги. На 44-й минуте матча Жоау Феликс, арендованный «Барселоной» у мадридского клуба, упал в штрафной площади «Атлетико» после столкновения с Марио Эрмосо.

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