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Автомобиль перевернулся на крышу на западе Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу на западе Москвы

Две машины столкнулись на территории столичного района Тропарёво-Никулино.Авария произошла на территории района Тропарёво-Никулино в Западном административном округе Москвы.

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