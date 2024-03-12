"КП": большинство россиян выступили за отмену ЕГЭ

ВУ

Владимир Уфимцев

Алле, гараж! Где проголосовать? Дайте ссылку, плиз... Подрастают мои внуки, я оччень не хочу, чтобы они эти дебильные тесты сдавали!.. Хватит того, что понавыпускали идиотских учебников и учат детей по методичкам, похоже еще соросовским (?). Хорошо, что сохранились в семье советские учебники. Устраиваем по ним периодически домашние "олимпиады и семинары"...