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Газета.ру

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"КП": большинство россиян выступили за отмену ЕГЭ

"КП": большинство россиян выступили за отмену ЕГЭ

Большинство (79%) россиян считают, что проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) после 11 класса необходимо отменить, показал опрос kp.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Алле, гараж! Где проголосовать? Дайте ссылку, плиз... Подрастают мои внуки, я оччень не хочу, чтобы они эти дебильные тесты сдавали!.. Хватит того, что понавыпускали идиотских учебников и учат детей по методичкам, похоже еще  соросовским (?). Хорошо, что сохранились в семье советские учебники. Устраиваем по ним периодически домашние &quot;олимпиады и семинары&quot;...
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