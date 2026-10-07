Садовод Олейник: измельченные листья быстрее превратятся в гумус

Опавшие листья не обязательно вывозить с участка, их можно превратить в полезное удобрение для сада. Об этом рассказала председатель регионального отделения Союза садоводов России в Республике Крым Татьяна Олейник в беседе с 360.
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