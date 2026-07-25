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Армия России "Геранями" уничтожила две подстанции ВСУ под Черниговом

Армия России "Геранями" уничтожила две подстанции ВСУ под Черниговом

www.globallookpress.com/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency Российские войска с помощью беспилотников "Герань" уничтожили две подстанции украинских боевиков в городах Мене и Семеновке Черниговской области.

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