СССР-Россия

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Война между странами НАТО возможна

Война между странами НАТО возможна

Шотландские Оркнейские острова рассмотрят возможность покинуть Великобританию и присоединиться к Норвегии, так как не получают справедливого финансирования от британского правительства и имеют более глубокие связи с Норвегией, пишет Telegraph.

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Комментарии
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Надежда
Бедные, жаль эти острова, но подлая &quot;англичанка&quot; способна уничтожить их, стерев с лица земли, но отпустить-НИКОГДА!(
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15 час.
Сергей Дмитриев
Фейк ! У Зеленского в планах объявить КАнаду украинской из-за обилия там мигрантов из Незалежной. Дескать, чего уж мелочиться с каким-то Крымом ?
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14 час.

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