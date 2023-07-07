Шотландские Оркнейские острова рассмотрят возможность покинуть Великобританию и присоединиться к Норвегии, так как не получают справедливого финансирования от британского правительства и имеют более глубокие связи с Норвегией, пишет Telegraph.
Война между странами НАТО возможна
Комментарии
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Надежда
Бедные, жаль эти острова, но подлая "англичанка" способна уничтожить их, стерев с лица земли, но отпустить-НИКОГДА!(
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15 час.
Сергей Дмитриев
Фейк ! У Зеленского в планах объявить КАнаду украинской из-за обилия там мигрантов из Незалежной. Дескать, чего уж мелочиться с каким-то Крымом ?
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14 час.
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