Денег хватит только на «картонный купол»: Ракетную атаку Британия встретит босой и голой Лондон наконец-то озаботился созданием системы ПВО/ПРО — но и бюджета нет, и делать некому Некогда великая Британия по примеру своих заокеанских друзей-противников, серьезно озаботившись состоянием национальной противоракетной обороны, приступила к ее кардинальному реформированию и модернизации, стремясь создать нечто подобное «Золотому куполу» Дональда Трампа.