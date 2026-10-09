Денег хватит только на «картонный купол»: Ракетную атаку Британия встретит босой и голой Лондон наконец-то озаботился созданием системы ПВО/ПРО — но и бюджета нет, и делать некому Некогда великая Британия по примеру своих заокеанских друзей-противников, серьезно озаботившись состоянием национальной противоракетной обороны, приступила к ее кардинальному реформированию и модернизации, стремясь создать нечто подобное «Золотому куполу» Дональда Трампа.
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