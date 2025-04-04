Актеру Хьюго Уивингу исполнилось 65 лет

Актеру Хьюго Уивингу 4 апреля исполняется 65 лет. Широкому зрителю он известен прежде всего благодаря ролям Агента Смита в "Матрицах" и Элронда в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", а также по проектам "V — значит вендетта" и "По соображениям совести".