Актеру Хьюго Уивингу исполнилось 65 лет

Актеру Хьюго Уивингу 4 апреля исполняется 65 лет. Широкому зрителю он известен прежде всего благодаря ролям Агента Смита в "Матрицах" и Элронда в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", а также по проектам "V — значит вендетта" и "По соображениям совести".
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