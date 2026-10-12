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Царьград

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Чиновники вроде и не соврали, но всё равно обманули: Цифры говорят сами за себя

Чиновники вроде и не соврали, но всё равно обманули: Цифры говорят сами за себя

Цифры говорят сами за себя – но только до тех пор, пока за процентами не исчезают люди. Росстат отчитался: бедных в России стало меньше, всего 7% населения.

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