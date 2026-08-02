Почему Запад, объявивший себя эталоном прав человека, сознательно поддерживает откровенных террористов и неонацистов на Украине? Как убийство гражданского иранского моряка и атаки на танкеры со сжиженным газом в Египте вписываются в «международное гуманитарное право» в трактовке Госдепа? Можно ли считать компетентными американских генера.
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