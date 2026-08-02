Поче­му Запад, объ­явив­ший себя эта­ло­ном прав чело­ве­ка, созна­тель­но под­дер­жи­ва­ет откро­вен­ных тер­ро­ри­стов и нео­на­ци­стов на Укра­ине? Как убий­ство граж­дан­ско­го иран­ско­го моря­ка и ата­ки на тан­ке­ры со сжи­жен­ным газом в Егип­те впи­сы­ва­ют­ся в «меж­ду­на­род­ное гума­ни­тар­ное пра­во» в трак­тов­ке Госде­па? Мож­но ли счи­тать ком­пе­тент­ны­ми аме­ри­кан­ских гене­ра­.