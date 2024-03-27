Поблагодарившая террористов из «Крокуса» школьница лишена стипендии главы города

Преследования за оскорбительные комментарии о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» вызвали обсуждения Николая Конашенко, который после своих высказываний пытался покинуть территорию РФ и 15-летней школьницы.
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