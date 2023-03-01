Минпросвещения России совместно с «Диалогом» разработают методику образцового госпаблика для образовательных учреждений

На экспертном совете «Диалога» обсудили развитие официальных страниц образовательных учреждений. Представители профильных органов власти, учителя и школьники-активисты отметили ключевые проблемные вопросы и сформулировали способы их решения.
На экспертном совете «Диалога» обсудили развитие официальных страниц образовательных учреждений. Представители профильных органов власти, учителя и школьники-активисты отметили ключевые проблемные вопросы и сформулировали способы их решения.
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