Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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США пригласили Грузию на саммит НАТО

США пригласили Грузию на саммит НАТО

Администрация Соединенных Штатов Америки пригласила Грузию принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, страну пригласили на «мероприятия для партнеров», сообщил помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

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