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Бывшему заму Шойгу Тимуру Иванову вменяют растрату и отмывание денег

Бывшему заму Шойгу Тимуру Иванову вменяют растрату и отмывание денег

Экс-замминистра обороны, находящийся в СИЗО, получил новые от прокуратуры.Следователи обвиняют Тимура Иванова в двух эпизодах особо крупных растрат при осуществлении сделок с паромами и легализация незаконно добытых денежных средств банка "Интеркоммерц" на общую сумму более 4 млрд рублей.

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