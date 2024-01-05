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«Точка невозврата уже пройдена»: Ходаковский размышляет о последствиях конфликта для демографии Украины

«Точка невозврата уже пройдена»: Ходаковский размышляет о последствиях конфликта для демографии Украины

Украинское государство испытывает серьезнейшие демографические проблемы. Об этом пишет в своем Telegram-канале заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (УФСВНГ) по Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский.

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