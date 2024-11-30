БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Растущая роль Китая на Ближнем Востоке беспокоит слишком многих

Растущая роль Китая на Ближнем Востоке беспокоит слишком многих

Морской Шелковый путь, инициатива «Один пояс, один путь» и обширный перечень соглашений от Кабула до Тель-Авива стали основой для растущего присутствия Китая в военной, дипломатической, экономической и политической сферах на Ближнем Востоке, пишет на сайте Индийского Совета по международным отношениям советник по вопросам безопасности и границ STRATOP Risk Consulting Маурисио Д.

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