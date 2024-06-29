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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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27 и 28 июня инспекция МНС по г. Бобруйску проводит прямые телефонные линии и Дни открытых дверей.

27 и 28 июня инспекция МНС по г. Бобруйску проводит прямые телефонные линии и Дни открытых дверей.

В целях разъяснения вопроса, касающегося введения с 1 июля 2024 г. обязанности для индивидуальных предпринимателей представлять налоговые декларации (расчеты) по установленным форматам в виде электронного документа, инспекция МНС по г.

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