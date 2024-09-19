Лавров встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Сполярич

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич 17 сентября встретилась в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и обсудила с ним ряд тем, включая ситуацию в Курской области.
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