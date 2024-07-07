Куриные рулетики с грибами и яйцами

Ингредиенты 2 яйца; 250 г шампиньонов; 1 луковица; несколько столовых ложек растительного масла; соль — по вкусу; молотый чёрный перец — по вкусу; 4 половинки куриных грудок без кожи и костей; 2 чайные ложки горчицы; 4 зубчика чеснока; 1–2 чайные ложки аджики.