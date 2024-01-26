Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших в СВО в течение 3 месяцев

Президент России Владимир Путин поручил правительству перечислять компенсационные выплаты семьям участников специальной военной операции, погибших на Украине, не позднее чем через три месяца с момента подачи заявления.
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