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Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших в СВО в течение 3 месяцев

Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших в СВО в течение 3 месяцев

Президент России Владимир Путин поручил правительству перечислять компенсационные выплаты семьям участников специальной военной операции, погибших на Украине, не позднее чем через три месяца с момента подачи заявления.

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