Венгерский синдром: зачем Орбан тянет со вступлением Швеции в НАТО

Венгрия продолжает торг с НАТО вокруг ратификации заявки Стокгольма о вступлении в альянс. Тот факт, что Анкара после решения со своей стороны получила положительный ответ США на запрос о продаже F-16, наталкивает экспертов на мысль, что и Будапешт ведет свою игру.
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