В США рассказали, как можно заставить Китай отвернуться от России

Галина Чужая

Александр Китаю проще договориться с Ираном по нефти.

Вся беда в том, что тяжелая нефть есть только в четырёх странах - Канада (чемпион по запасам), Венесуэла, Россия (мало) и США (мало). И США ведут речь именно о тяжелой нефти. Они поэтому Венесуэлу и загнобили, чтобы тяжелую нефть себе отжать. А у нас этой нефти мало, вернее мы мало ей занимаемся.