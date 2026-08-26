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Несекретные материалы

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В США рассказали, как можно заставить Китай отвернуться от России

В США рассказали, как можно заставить Китай отвернуться от России

Во время предстоящей встречи с руководством Китая Дональд Трамп будет шантажировать его проблемами с поставками ближневосточной нефти.

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Комментарии
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Галина Чужая
Александр
Китаю проще договориться с Ираном по нефти.
Вся беда в том, что тяжелая нефть есть только в четырёх странах - Канада (чемпион по запасам), Венесуэла, Россия (мало) и США (мало). И США ведут речь именно о тяжелой нефти. Они поэтому Венесуэлу и загнобили, чтобы тяжелую нефть себе отжать. А у нас этой нефти мало, вернее  мы мало ей занимаемся.
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4 н.
ВС
Вадим Скоробогатов
ДЛЯ США...главное ограбить... и нагадить другим...Чтоб самим быть гегемонами в мире...
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4 н.
Александр Бабин
Да а Китай не понимает что в случае если эта камарилья задавит Россию то следующим будет Китай
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4 н.