Во время предстоящей встречи с руководством Китая Дональд Трамп будет шантажировать его проблемами с поставками ближневосточной нефти.
В США рассказали, как можно заставить Китай отвернуться от России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Чужая
Александр
Китаю проще договориться с Ираном по нефти.
Вся беда в том, что тяжелая нефть есть только в четырёх странах - Канада (чемпион по запасам), Венесуэла, Россия (мало) и США (мало). И США ведут речь именно о тяжелой нефти. Они поэтому Венесуэлу и загнобили, чтобы тяжелую нефть себе отжать. А у нас этой нефти мало, вернее мы мало ей занимаемся.
Ответить
4 н.
ВС
Вадим Скоробогатов
ДЛЯ США...главное ограбить... и нагадить другим...Чтоб самим быть гегемонами в мире...
Ответить
4 н.
Александр Бабин
Да а Китай не понимает что в случае если эта камарилья задавит Россию то следующим будет Китай
Ответить
4 н.
Свежие комментарии