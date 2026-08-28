1.4 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

Юрий Ильинов Первый морской лорд Британии: союзникам трудно сдерживать рост российских подводных возможностей Союзникам становится трудно сдерживать рост российских подводных возможностей, заявил первый морской лорд Великобритании Гвин Дженкинс. Он назвал российские подлодки «очень боеспособными» и связал угрозу с деятельностью ГУГИ — российской структуры, которую британский военачальник отказался считать обычной исследовательской организацией. По утверждению Дженкинса, деятельность ГУГИ направлена против критической подводной инфраструктуры: при переходе к войне она может стать целью ударов, а в мирное время — инструментом экономического давления. При этом он не назвал конкретных подлодок, эпизодов или разведданных, на которых основана эта оценка, и не сообщил о уже совершённой либо неизбежной атаке. Уязвимость Британии Дженкинс объяснил её зависимостью от моря. Под водой проходят кабели передачи данных и энергетические соединения, а морские пути обеспечивают почти всю внешнюю торговлю страны. Те же воды используются для патрулирования британских атомных подлодок. Ответ датчиками и беспилотными аппаратами Практическим ответом Лондона стала программа Atlantic Bastion, представленная британским Минобороны в декабре 2025 года. Она должна объединить корабли, подлодки, авиацию и безэкипажные аппараты с акустическими датчиками и цифровой системой обмена данными. Компонент наблюдения AtlanticNet Дженкинс описал как первую автономную сеть, которая будет следить за критически важными водами. По его словам, отбор предпочтительного консорциума приближался к завершению, контракт планировалось заключить позднее в 2026 году, а первые датчики разместить до конца года. Это пока график развёртывания, а не уже работающая система. Британские военные одновременно увеличивают интенсивность обычного патрулирования. По данным Минобороны, в июле корабли и вертолёты Королевского флота провели 21 день на операциях по наблюдению за российской активностью в британских водах и Северной Атлантике. Ведомство сообщило о росте числа таких активаций за первые семь месяцев 2026 года на 25% по сравнению с 2025 годом. Опасения Лондона возникли не после одного интервью. Исследовательская служба Конгресса США в августе зафиксировала обвинения британского правительства в адрес специализированных российских подлодок: по версии Лондона, они наблюдают за подводной инфраструктурой, возможно готовя условия для будущего саботажа. Эта формулировка описывает предполагаемую подготовку, а не установленный акт диверсии. Признание Дженкинса обозначило разрыв между оценкой угрозы и готовностью британского ответа. Королевский флот уже наращивает патрулирование и строит гибридную противолодочную систему, однако её ключевая автономная сеть пока ожидает контракта и первых датчиков в воде.

Юрий Ильинов ЦБСТ сообщил о «Набатах» более чем в 50 крымских группах Центр беспилотных систем и технологий сообщил ТАСС, что детекторы беспилотников «Набат V.3» используются более чем в 50 мобильных огневых группах и на катерах морского базирования в Крыму. Прямых сообщений от подразделений, ФСБ или властей полуострова, которые подтверждали бы эксплуатацию и названный масштаб, в открытом доступе нет. «Набат V.3» не сбивает беспилотник самостоятельно. Это переносной радиочастотный детектор: он сканирует эфир, ищет сигналы управления или передачи данных и должен предупредить расчёт, который затем задействует средства радиоэлектронной борьбы либо оружие. Радиочастотный поиск — лишь часть противодронного контура наряду с радарами, инфракрасными и акустическими датчиками. В актуальной карточке устройства производитель GoDrone указывает диапазон 200–8800 МГц, обнаружение целей на расстоянии до 2 км, перехват аналогового видеосигнала и до девяти часов непрерывной работы. Перехват видео относится именно к аналоговому сигналу и не означает, что детектор способен получить изображение от любого найденного аппарата. ЦБСТ приводит другую дальность: по его данным, комплекс пеленгует источники цифровой или аналоговой связи на расстоянии 11 км и более. Условия измерений не раскрыты, поэтому эту цифру нельзя напрямую сопоставить с заявленными производителем 2 км. Неизвестно, относятся ли характеристики к разным антеннам, режимам работы, типам сигнала или условиям наблюдения. Сама модель уже проходила полевую эксплуатацию до сообщения о Крыме. В январе 2026 года GoDrone писал, что инженеры дорабатывают V.3 по отзывам подразделений и что детектор работает в боевых условиях. Производитель тогда не называл получателей, районы применения и количество переданных приборов. Возможности радиочастотного обнаружения зависят от наличия доступного излучения, а помехи способны сокращать эффективность датчиков и вызывать ложные срабатывания. Открытых данных о точности пеленга «Набата», вероятности обнаружения и работе при активных помехах пока нет. Если заявленный ЦБСТ масштаб соответствует действительности, «Набат V.3» стал заметным элементом раннего предупреждения мобильных групп и катеров. Однако число расчётов само по себе не показывает, насколько усилилась оборона: для этого нужны данные о плотности размещения детекторов, времени от сигнала до реакции и доле фактически обнаруженных целей.