10. СРЕДНЕВЕКОВАЯ МАРГАРИТА - ЭТО "АНТИЧНЫЙ" МАРДОНИЙ. Снова повторим, что отождествление, указанное в заголовке, следует понимать так.
1.4 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ
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Юрий Ильинов
Первый морской лорд Британии: союзникам трудно сдерживать рост российских подводных возможностей Союзникам становится трудно сдерживать рост российских подводных возможностей, заявил первый морской лорд Великобритании Гвин Дженкинс. Он назвал российские подлодки «очень боеспособными» и связал угрозу с деятельностью ГУГИ — российской структуры, которую британский военачальник отказался считать обычной исследовательской организацией. По утверждению Дженкинса, деятельность ГУГИ направлена против критической подводной инфраструктуры: при переходе к войне она может стать целью ударов, а в мирное время — инструментом экономического давления. При этом он не назвал конкретных подлодок, эпизодов или разведданных, на которых основана эта оценка, и не сообщил о уже совершённой либо неизбежной атаке. Уязвимость Британии Дженкинс объяснил её зависимостью от моря. Под водой проходят кабели передачи данных и энергетические соединения, а морские пути обеспечивают почти всю внешнюю торговлю страны. Те же воды используются для патрулирования британских атомных подлодок. Ответ датчиками и беспилотными аппаратами Практическим ответом Лондона стала программа Atlantic Bastion, представленная британским Минобороны в декабре 2025 года. Она должна объединить корабли, подлодки, авиацию и безэкипажные аппараты с акустическими датчиками и цифровой системой обмена данными. Компонент наблюдения AtlanticNet Дженкинс описал как первую автономную сеть, которая будет следить за критически важными водами. По его словам, отбор предпочтительного консорциума приближался к завершению, контракт планировалось заключить позднее в 2026 году, а первые датчики разместить до конца года. Это пока график развёртывания, а не уже работающая система. Британские военные одновременно увеличивают интенсивность обычного патрулирования. По данным Минобороны, в июле корабли и вертолёты Королевского флота провели 21 день на операциях по наблюдению за российской активностью в британских водах и Северной Атлантике. Ведомство сообщило о росте числа таких активаций за первые семь месяцев 2026 года на 25% по сравнению с 2025 годом. Опасения Лондона возникли не после одного интервью. Исследовательская служба Конгресса США в августе зафиксировала обвинения британского правительства в адрес специализированных российских подлодок: по версии Лондона, они наблюдают за подводной инфраструктурой, возможно готовя условия для будущего саботажа. Эта формулировка описывает предполагаемую подготовку, а не установленный акт диверсии. Признание Дженкинса обозначило разрыв между оценкой угрозы и готовностью британского ответа. Королевский флот уже наращивает патрулирование и строит гибридную противолодочную систему, однако её ключевая автономная сеть пока ожидает контракта и первых датчиков в воде.
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Юрий Ильинов
ЦБСТ сообщил о «Набатах» более чем в 50 крымских группах Центр беспилотных систем и технологий сообщил ТАСС, что детекторы беспилотников «Набат V.3» используются более чем в 50 мобильных огневых группах и на катерах морского базирования в Крыму. Прямых сообщений от подразделений, ФСБ или властей полуострова, которые подтверждали бы эксплуатацию и названный масштаб, в открытом доступе нет. «Набат V.3» не сбивает беспилотник самостоятельно. Это переносной радиочастотный детектор: он сканирует эфир, ищет сигналы управления или передачи данных и должен предупредить расчёт, который затем задействует средства радиоэлектронной борьбы либо оружие. Радиочастотный поиск — лишь часть противодронного контура наряду с радарами, инфракрасными и акустическими датчиками. В актуальной карточке устройства производитель GoDrone указывает диапазон 200–8800 МГц, обнаружение целей на расстоянии до 2 км, перехват аналогового видеосигнала и до девяти часов непрерывной работы. Перехват видео относится именно к аналоговому сигналу и не означает, что детектор способен получить изображение от любого найденного аппарата. ЦБСТ приводит другую дальность: по его данным, комплекс пеленгует источники цифровой или аналоговой связи на расстоянии 11 км и более. Условия измерений не раскрыты, поэтому эту цифру нельзя напрямую сопоставить с заявленными производителем 2 км. Неизвестно, относятся ли характеристики к разным антеннам, режимам работы, типам сигнала или условиям наблюдения. Сама модель уже проходила полевую эксплуатацию до сообщения о Крыме. В январе 2026 года GoDrone писал, что инженеры дорабатывают V.3 по отзывам подразделений и что детектор работает в боевых условиях. Производитель тогда не называл получателей, районы применения и количество переданных приборов. Возможности радиочастотного обнаружения зависят от наличия доступного излучения, а помехи способны сокращать эффективность датчиков и вызывать ложные срабатывания. Открытых данных о точности пеленга «Набата», вероятности обнаружения и работе при активных помехах пока нет. Если заявленный ЦБСТ масштаб соответствует действительности, «Набат V.3» стал заметным элементом раннего предупреждения мобильных групп и катеров. Однако число расчётов само по себе не показывает, насколько усилилась оборона: для этого нужны данные о плотности размещения детекторов, времени от сигнала до реакции и доле фактически обнаруженных целей.
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Юрий Ильинов
Новая ракета России: 9 Махов и квазибаллистика – ПВО не спасёт Россия во время недавнего удара по Киеву впервые применила усовершенствованную версию баллистической ракеты 9М723-2, которую также называют «Искандер-1000». Об этом сообщили представители главного управления разведки (ГУР) Украины. Российские военные эту информацию не подтверждали и не опровергали. Так о какой же ракете может идти речь? ГУР утверждает, что главное отличие новой ракеты от предшественниц — увеличенная дальность. Вместо 390 км как у баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», новая ракета способна поразить цель на дальности 550 км. Ресурс «Военная хроника» считает, что дальность ракеты с условным наименованием «Искандер-1000» — 1000 км. Скорость ракеты может достигать 2700-3100 метров в секунду, что сопоставимо с характеристиками гиперзвуковой авиационной ракеты «Кинжал». При этом главным отличием новой ракеты, считают эксперты, является не увеличенная дальность, а способность менять свою траекторию, то есть лететь по квазибаллистической траектории. Эта способность превращает баллистическую ракету в аэробаллистическую. Что это дает? Способность ракеты маневрировать полностью обнуляет алгоритм работы средств ПВО по перехвату баллистических ракет. Сегодня она строится на том, что автоматика радаров ПВО по двум «засечкам» вычисляет баллистическую траекторию ракеты и запускает противоракету в с заданным упреждением в нужную точку на расчетной траектории. В случае с аэробаллистической ракетой эта схема не работает. То есть все существующие натовские комплексы ПВО становятся бесполезны. Аналитики утверждают, что «Искандер-1000» (еще одно неофициальное название — «Искандер-И») при маневрах в плотных слоях атмосферы способна выдерживать перегрузки до 25-30 g, а по некоторым данным — до 230 единиц в отдельных узлах, то есть резко менять траекторию Считается, что новая ракета способна подниматься на высоту до 130 километров, где сопротивление воздуха минимально, и затем пикировать на цель с огромной скоростью. Предположительно может разгоняться до 3100 м/с (9 Махов). Масса ракеты — до 4 тонн. Боевая часть — 200-300 кг. Для преодоления ПВО противника используются ложные цели. Увеличенная дальность ракеты позволяет, при размещении пусковых установк в Белоруссии или Калининградской области, добивать до объектов в Дании и значительной части Германии. Итак, если украинская разведка не врет, у российских ракетчиков появилось новое грозное оружие, против которого нет противоядия не только у Украины, но и у ее европейских военных спонсоров. Так что все планы Зеленского по созданию европейской «противобаллистики» идут прахом.
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