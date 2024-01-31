Спилили дерево на даче и попали на штраф. Как получить разрешение на удаление?

Лариса Поплавская

У меня за забором, вдоль дороги растут тополя, которые в объёме больше 1-2м и высотой с 8 этажные дома. Платить за его удаление 30-50 тысяч я не в состоянии, так как условия сложные, проезжая часть на расстоянии 1м от дерева и мой забор 1,5м, соответственно соседские дома, возле, которых такое же счастье, воздушный газопровод итд. Стоит этот экологический паразит за забором, но своими корнями он поднимает землю пройдя через весь" мой участок" (земля приватизирована) на соседнюю улицу. Он рвет фундамент "моего дома" Он мешает растениям расти, а уже о плодовых деревьях вообще молчу ( он просто не дает им развиваться) Так что все против таких как я. Для чего меня заставляли приватизировать, для чего я плачу за аренду земли, если она приватизирована. И почему я не имею права жить в доме без тихого террориста (тополя) и еще оплачивать его. Это просто легальное обворовывание людей, наглое, бессовестное, обогощающее чинуш наших городов. А стоит этот ирод как минимум с 1951 года, и сколько еще простоит.? Хорошо бы было если бы он упал на голову, тому, кто издает подобные законы, превращающие в кошмар жизнь домовладельцев. Кроме того он еще и роняет пух на ресницы и плечи подруг. Пора уже ввести закон, о возмещении материального ущерба, нанесенного этим "счастливым соседством