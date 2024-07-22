В Перми спортшкола выплатит матери погибшего мальчика более 1,5 млн рублей

ПЕРМЬ, 22 июля, ФедералПресс. Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда обязала спортивную школу олимпийского резерва Кировского района Перми выплатить матери погибшего в прошлом году на стройке 12-летнего ребенка 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
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