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US Open. 3-й круг. Медведев сыграет с Риндеркнешем, Алькарас – с Ибином У, Шелтон поборется с Шаповаловым, Лехечка – с Циципасом

Даниил Медведев встретится с Артуром Риндеркнешем в третьем круге US Open. Действующий чемпион Карлос Алькарас сыграет с Ибином У.

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