Любовь Гаврилюк: Специальная военная операция показала настоящий характер мужчин

«Специальная военная операция показала настоящий характер мужчин: базовое мужское поведение всегда связано с потребностью быть лидером, добытчиком и защитником для своей семьи и для Отечества.
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