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Федор Конюхов установил мировой рекорд одиночного пребывания на льдине у Северного полюса

Федор Конюхов установил мировой рекорд одиночного пребывания на льдине у Северного полюса

Путешественник Федор Конюхов закончил работу в районе Северного полюса на одиночной дрейфующей станции, установив тем самым новый мировой рекорд одиночного пребывания на льдине в этой географической точке, сообщили в пресс-службе Международного центра путешествий Конюхова.

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