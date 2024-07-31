Федор Конюхов установил мировой рекорд одиночного пребывания на льдине у Северного полюса

Путешественник Федор Конюхов закончил работу в районе Северного полюса на одиночной дрейфующей станции, установив тем самым новый мировой рекорд одиночного пребывания на льдине в этой географической точке, сообщили в пресс-службе Международного центра путешествий Конюхова.